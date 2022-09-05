مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة السادسة لملتقى «أولادنا» اليوم

أعلن القائمون على ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، عقد مؤتمر صحفي عصر اليوم، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، لإعلان تفاصيل دورته السادسة، التي تنطلق فعالياتها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 15 سبتمبر الجاري.

وسيقدم مؤتمر ملتقى أولادنا، الدكتورة ميرفت أبوعوف المستشار الإعلامي للمؤسسة وأستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، ويحضره عدد من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم الفنان هاني رمزي، وسهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا، والدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، ونائب رئيس المؤسسة.

أعضاء لجنة تحكيم ملتقى أولادنا

تتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر، من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من، المنتج والسيناريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافي الروسي، ومعتز الجنيدي، ونازك الألفي، والمطربة هيتا ثاكار.