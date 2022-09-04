بعد فتح باب التقديم للمدن الجامعية 2022 بجامعة الإسكندرية.. خطوات التسجيل

يبحث عدد كبير من طلاب الجامعات الجدد من أبناء الإسكندرية عن كيفية الالتحاق بالمدن الجامعية، بعد فتح باب التقديم للمدن الجامعية 2022 بجامعة الإسكندرية، وطرق التسجيل، والشروط اللازمة لذلك.

فتح باب التقديم للمدن الجامعية 2022 بجامعة الإسكندرية

وعن موعد فتح باب التقديم للمدن الجامعية 2022 بجامعة الإسكندرية، أعلنت إدارة الجامعة عن قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية بداية من 27 أغسطس الماضي وحتى 8 سبتمبر الجاري، للطلاب القدامى، وذلك طبقاً لمجموعة من الشروط حددتها إدارة الجامعة.

خطوات التسجيل في المدن الجامعية 2022 بجامعة بالإسكندرية

وتشمل خطوات التقديم في المدن الجامعية 2022 بجامعة الإسكندرية التالي:

أولا فيما يتعلق بالطلاب القدامى بالمدن الجامعية:

- لا بد أن يكون الطالب حاصلا على تقدير «امتياز، جيد جدا، جيد».

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات والأختام الواردة بطلب الالتحاق، ثم التوجه إلى المبنى الذي أقام به العام الماضي لمراجعة طلب الالتحاق واستلام نموذج لتوقيع الكشف الطبي عليه.

- بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة يتوجه الطالب إلى الوحدة العلاجية لإجراء الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية 2022

تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية 2022:

- طلب الالتحاق مكون من 3 ورقات + 3 صور بطاقة رقم قومي للطالب.

- عدد 3 صورة بطاقة رقم قومي لولي أمر الطالب.

- عدد 2 صورة شخصية و8 صور عند التسكين في المدنية الجامعية، بالإضافة إلى صورة الإشعار الإلكتروني الخاص بالموافقة على التحاق الطالب بالمدينة الجامعية.

- صورة حصول الطالب على الجرعة التنشيطية الخاصة بتلقي لقاح كورونا.

- فيما يتعلق بالطلاب الذين لم يؤدوا التربية العسكرية، يجب عليهم مراجعة مسئول التنسيق والتسكين بالمدينة.

موعد فتح باب التقديم للمدن الجامعية 2022 في الإسكندرية للطلاب الجدد

وعن موعد فتح باب التقديم للمدن الجامعية 2022 بجامعة الإسكندرية للطلاب الجدد، يتم قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية بداية من 10/ 9/ 2022 وحتى 22/ 9/ 2022، على أن يقوم الطالب باستيفاء البيانات والأختام الواردة بطلب الالتحاق الذي جرى تقديمه.

ويجب على الطلبة الجدد اتباع عدة خطوات للتسجيل:

- يقوم الطالب بطباعة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية «الإشعار الإلكتروني»، مع التأكد من تمام رفع الصورة الشخصية على موقع الزهراء عند التقديم.

- يتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطلاب لمراجعة وتسليم طلب الالتحاق والمرفقات.

وهناك عدة أوراق مطلوبة للتسجيل في المدنية الجامعية بالإسكندرية 2022 وهي:

- طلب الالتحاق مكون من 3 ورقات

- 2 صورة بطاقة الترشيح

- إحضار 3 صورة بطاقة رقم قومي للطالب و3 صور بطاقة رقم قومي لولي أمر الطالب

- 2 صورة حديثة للطالب و8 صور عند التسكين وصورة الإشعار الإلكتروني

- صورة ما يفيد حصول الطالب على الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا.