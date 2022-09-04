تعرف على رقم تليفون شكاوى الكهرباء.. ونصائح لتقليل الاستهلاك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تخصيص رقم تليفون للشكاوى لاستقبال البلاغات على مدار 24 ساعة، إذ يتم استقبال الشكوى والتحقق منها والعمل على حلها من خلال شبكة متخصصة من الموظفين في جميع محافظات الجمهورية.

ووفقًا للوزارة، يمكن الإبلاغ عن الشكاوى من خلال رقم تليفون شكاوى الكهرباء لإرسال البلاغات المختلفة، من بينها ارتفاع فاتورة شهر سبتمبر، وتستعرضه «الوطن» لقراءها في التقرير التالي، على مدار الساعة، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بالكهرباء.

رقم تليفون شكاوى الكهرباء

ويمكن للمواطن إرسال الشكوى بطريقة سهلة من خلال أرقام خصصتها «الكهرباء»، على رقم واتس آب وهو ( 01120313831 )، وجاءت تفاصيل أرقام واتساب شركات توزيع الكهرباء على هذا النحو:

- شكاوى مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513.

- شكاوى شركة القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430.

- شكاوى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849.

- شكاوى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888.

- شكاوي شركة جنوب القاهرة للتوزيع: 01278117626.

- شكاوى شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682.

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق، عن عدة طرق لتقليل استهلاك الكهرباء الذي يترتب عليه انخفاض الفاتورة، أبرزها أنه يتوجب على المستهلك عند الشراء، اختيار الأجهزة التي يوجد بها ملصق كفاءة الطاقة، وعند شراء التكييف يجب أن تكون قدرته متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء، خاصة مع كثرة الاحتياج لاستخدام التكييف في فصل الصيف.

وأضافت الوزارة بشأن نصائح تخفيف استهلاك الكهرباء، أنه يتوجب عند تشغيل الغسالة أن تعمل بكامل حمولتها من الملابس لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة، واستخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.