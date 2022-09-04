رابط حجز اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022.. 4 خطوات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط حجز اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية «الصناعية والتمريض»، وذلك بالنسبة للكليات التي تشترط ذلك، مشددة على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة لهذه الاختبارات والمواعيد المحددة لها، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

موعد حجز اختبارات القدرات 2022

قالت وزارة التعليم العالي في بيان لها، إنه يتم فتح باب حجز اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 غداً الاثنين، الموافق 5 سبتمبر الجاري، حتى يوم الأربعاء الموافق 7 من نفس الشهر، مؤكدة على عقد الاختبارات بالكليات التي تشترط ذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 8 من نفس الشهر.

كليات تشترط اختبارات قدرات 2022

وحددت وزارة التعليم العالي الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية بشرط اجتياز اختبارات القدرات، وهي كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة قسمي العمارة والفنون والتمريض.

خطوات حجز اختبارات القدرات

- الدخول على رابط حجز اختبارات القدرات.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- اختيار الكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي، أنه يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات ليتم الترشيح بناءً عليها.

وأوضحت الوزارة، أن الكليات مسؤولة عن نتائج الاختبارات في خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

ونوهت إلى أن الاختبارات تجرى في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصُا على الشفافية مع الطلاب.

وشددت الوزارة على أن اجتياز الطالب لهذه الاختبارات لا يُعد قبولاً نهائيًا بالكلية، ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع والأعداد المُقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.