مسؤول «مستورة» ببنك ناصر: 21 ألفا و538 مستفيدة حتى الآن.. ونسلم القرض في صورة مشروعات (حوار)

قالت الدكتورة رشا جمال، مسؤول تمويل قرض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يعمل على دعم السيدات وتحسين أوضاعهن الاقتصادية، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضافت مسؤول تمويل قرض مستورة ببنك ناصر في حوارها لـ«الوطن»، أن المشروع يعمل على مساعدة المستفيدات للمشاركة في معارض الحرف اليديوية مثل «تراثنا وديارنا».. وإلى نص الحوار:

ما هو قرض «مستورة» الذي يقدمه بنك ناصر؟

قرض مستورة، عبارة عن مبادرة رئاسية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لصندوق تحيا مصر، بالتعاون مع بنك ناصر، لعمل مشروعات متناهية الصغر لتمكين السيدات اقتصاديا، وتحويلهن إلى منتجات.

ما قيمة قرض مستورة الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي؟

قرض مستورة، عبارة عن تمويل لمشروع متناهي الصغر من 4 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، يتم تقسيطها على سنتين بدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، ومصاريف تأمينية، بمصاريف إدارية 7% من أصل القرض، ويتم عمل وثيقة تأمين ضد مخاطر التعثر ومخاطر الحياة.

كيف يتم تسليم القرض للمستفيدة؟

يتم تسليم قرض مستورة في صورة مشروعات، وليس نقدا، التمويل يتم أخذه بمستلزمات المشروع، لأن ممكن المستفيدة لو أخذت القرض في صورة نقدية من الوارد استغلاله في أي شيء آخر، فلو المستفيدة احتاجت قرضا لشراء ماكينات خياطة فيقوم البنك بتوفير ماكينات الخياطة لها، وإذا كانت في حاجة إلى أقمشة يتم شراء الأقمشة لها، وإذا كان المشروع المقدم إنتاجا حيوانيا فيتم شراء المواشي للمستفيدة، وفقا لنوع المستلزمات التي يحتاجها مشروعها.

ما هي شروط صرف قرض «مستورة»؟

أي سيدة مصرية قادرة على العمل تستطيع عمل مشروع سواء من المنزل، أو من محل.

- يشترط أن يتراوح سنها من 21 سنة وحتى 60 سنة.

- يشترط أن تكون مصرية الجنسية.

- يشترط التمتع بالسمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

وماذا عن إجراءات صرف القرض؟

- تتوجه المستفيدة إلى أقرب فرع بنك ناصر التابع لمحل إقامتها.

- تقدم المستفيدة ببطاقة الرقم القومي.

- تقديم إيصال مرافق وعقد إيجار.

- تقديم دراسة للمشروع.

- يتم عمل دراسة جدوى مبسطة، ودراسة المنطقة، والخبرة.

- يتم عمل استعلام من قبل البنك، في حال الموافقة يتم تسجيل القرض، ويتم صرفه.

- يقوم أي موظف من الفرع بالنزول مع المستفيدة لشراء مستلزمات المشروع.

- في حالة وجود قائم بالفعل يتم صرف القرض بصورة نقدية.

هل يمكن للمستفيدة تجديد مدة القرض؟

يمكن للمستفيدة تجديد القرض في نص المدة، بعد مروره نصف المدة في حال انتظامها بالسداد، كما يتاح تجديده أيضا بعد انتهاء المدة الأولى.

ما هي مدة الانتهاء من الإجراءات والحصول على القرض؟

الإجراءات تتوقف على استكمال المستندات، ففي حالة إذا كانت المستندات جاهزة، فالإجراءات تستغرق من 48 ساعة حتى 4 أيام، حتى يتم الاستعلام الميداني عن محل المشروع، والاستعلام الائتماني التابع للبنك المركزي.

كم سيدة مستفيدة من مشروع مستورة حتى الآن؟

21 ألفا و538 مستفيدة منذ بدء المشروع، والمشروعات «تجارية وحيوانية، ومشروعات خدمية، وصناعية ومشروعات منزلية»، وهناك 11 ألف مستفيدة من المشروعات التجارية بإجمالي مبلغ 189 ألف جنيه مثل «السوبر ماركت، الكوافير وخلافه»، وفي الإنتاج الحيواني وصل عدد المستفيدات 8 آلاف عميلة، وفي المشروعات الخدمية 461 عميلة، والصناعى 694 مستفيدة، والمنزلى 1702 مستفيدة.

ما هو حجم الإقبال على المشروع؟

الإقبال كان كبيرا الفترة الماضية بعد أن تم توسيع الدائرة والنزول للمعارض، ومشاركة المستفيدات في معارض الحرف اليديوية مثل «تراثنا وديارنا»، ويشارك حاليا في معرض ديارنا بمارينا 10 عارضات مستفيدة من قرض مستورة، والإقبال بدأ يزيد، وتم تبسيط إجراءات الصرف والشروط، كما تمت زيادة القيمة، كما تم إدخال مبادرات جديدة مثل «مستورة» مع شركة «ماي ويى» لمستحضرات التجميل.