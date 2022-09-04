توقعات بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب وقف الإمدادات الروسية

قال بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي، إن الدول الأوروبية ستواجه تحديا كبيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز وتحديات تجاوزها أسعار أغسطس الماضي، بعد قرارات شركة الغاز الروسية جازبروم، والتي أوقفت إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وقف إمدادات الغاز الروسي

وذكر البنك، في تقرير له، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرة أخرى عقب توقف الإمدادات إليها من روسيا، وإعلان الأخيرة أن خط أنابيبها الرئيسي إلى أوروبا لن يستأنف التدفقات كما هو مخطط لها، خاصة أن هذه القرارات جاءت مع قرب فصل الشتاء والذي تحتاج فيه أوروبا بشكل كبير لكامل إمداداتها من الغاز.

وقالت شركة «غازبروم» الروسية، إن خط أنابيب نورد ستريم 1 لن يعاد فتحه في وقت مبكر كما هو مخطط له، وهو ما جعل بنك «جولدمان ساكس» يرى أن هذا الإعلان يزيد من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الحصص والركود الحاد في أوروبا.

تخزين الغاز الطبيعي

وأشار البنك إلى أن أوروبا قامت بتخزين جزء صغير من الغاز الطبيعي، ولكن لديها مخزون مؤقت لجزء من الشتاء على الأقل، ولكن إذا ازداد الوضع سوءًا ولم يعد خط الغاز للعمل فقد تتضاءل المخزونات، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتعرض البلاد لنوبات برد قارس.

وانخفضت أسعار الغاز مؤخرًا وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق، بعد أن حققت البيانات الأوروبية هدفها لملء التخزين قبل شهرين من الهدف، وقالت هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا أمس إن مستويات التخزين وصلت إلى 84.5٪، فيما ذكرت هولندا يوم الجمعة إنها ستصل إلى هدف الاتحاد الأوروبي بملء مواقع تخزين الغاز بنسبة 80٪ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 12٪ خلال تعاملات الجمعة الماضية، وذلك قبل إعلان شركة غازبروم بوقف إمداد الغاز لأوروبا.