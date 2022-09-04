مصر تدين الهجوم الإرهابي على إقليم هيران الصومالي

تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف شاحنات لنقل البضائع في إقليم هيران وسط الصومال، مما أسفر عن مقتل عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين، وذلك بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وتعرب مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولذوي الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين، كما تؤكد تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق ورفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.