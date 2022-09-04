«الدفاع الروسية»: أحبطنا هجومًا بـ8 طائرات مسيرة على محطة زابوروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط هجوم للقوات الأوكرانية بـ8 طائرات مسيرة على محطة زابوروجيا النووية، وفق نبأ عاجل أوردته شبكة «سكاي نيوز».

إحباط هجوم أوكراني

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أنها نجحت في إحباط خطة للجيش الأوكراني تتمثل في إنزال جنود أوكرانيين أثناء الليل في محيط المحطة.

القوات الأوكرانية تقذف المحطة

وقال ألكسندر فولجا، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة إنرجودار في أوكرانيا، إن إحدى قذائف المدفعية أثناء قصف القوات المسلحة الأوكرانية أصابت وحدة الطاقة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأوضح أن إحدى الضربات قذيفة مدفعية أصابت وحدة الطاقة وهي لا تعمل حاليًا، وهي ليست في حالة جيدة، ولم يحدد فولجا تاريخ القصف والاستهداف.