«الزراعة»: طرح كميات من البيض في جميع المنافذ بأسعار مخفضة

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طرحت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة، من خلال سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة بالدقي، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توفير كميات من كراتين البيض الأبيض والأحمر

وأكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر، من خلال مزارعها المختلفة ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقي.

«الفولي»: الهيئة تحملت تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتي ضمن تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن الهيئة تحملت تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج ودون مغالاة أو التاثير على تكلفة المنتج، وذلك في لإطار عرض أسعار متوازنة تراعي مصالح كل الأطراف.