لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. خطوات بسيطة

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك للوقوف على مدى نجاح تسجيل بطاقاتهم والحصول على بعض الخدمات التي تناسب حالتهم الصحية، ويتطلب ذلك بضع دقائق لتنفيذ خطوات بسيطة.

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وخصصت وزارة التضامن لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي تيسيرا على المواطنين، كما تؤكد الوزارة إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي التابع لوزارة الصحة.

ويمكن للمواطنين الدخول على لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من خلال الضغط على هـنــا.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتشمل خطوات البحث على لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الآتي:

يقوم المواطن بإدخال رقم بطاقة الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على كلمة «استعلام»، وعقب ذلك يظهر موقف البطاقة، والذي يوضح موافقة الوزارة من حيث إصدار البطاقة أو الطلب لا يزال قيد الفحص، أو رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.