«القابضة للمياه» توصل خدماتها للأسر الأكثر احتياجا في الإسكندرية مجانا

تواصل الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، توصيل خدمة مياه الشرب للأسر الأشد احتياجًا بالتنسيق مع المشاركة الاجتماعية.

توصيل مياه الشرب لكل فئات المجتمع

وكشفت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، في بيان صدر عنها، أنّ إدارة المشاركة المجتمعية في الشركة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية والمتبرعين، تهدف إلى الوصول بخدمة توصيل مياه الشرب لكل فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأشد احتياجًا.

توصيل المياه لأسر بقرى حوض 13 ومنشية الأوقاف والهلالية

وأشارت شركة المياه، في بيان اليوم، إلى أنّه تم التواصل مع جمعية أرباب الخير المُشهرة برقم 3620 لسنة 2015 التي سددت تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر في قرى حوض 13، ومنشية الأوقاف والهلالية.

وأعلنت أن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، تواصلت مع جمعية الإسكندرية للرعاية الثقافية والاجتماعية للمكفوفين المُشهرة برقم 2008 لسنة 2006، وسددت الجمعية تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر الأشد احتياجا بقرى الطرح والحاج محمد.

كما تواصلت الشركة مع المؤسسات الخيرية، وسددت تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر بقرى الهلالية وكوبري الثلاثين، وقرية قرداحي، إضافة إلى مسجد بقرية حوض 10، فيما سدد أحد المتبرعين تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر الأشد احتياجا بقرية محسن نمرة 10.