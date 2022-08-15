«القابضة للمياه» تنظم ورشة عمل لإدارة المخاطر والكوارث بالشركات التابعة

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ورشة عمل إدارة المخاطر والكوارث لمديري إدارات الأزمات بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بمحافظة الإسماعيلية.

وضع سيناريوهات مسبقة لكل الاحتمالات

أشار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تصريحات للصحفيين، إلى أهمية الدور الذي تؤديه إدارات الأزمات والطوارئ، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لكل الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها.

رفع قدرات العناصر البشرية بإدارة حالات الطوارئ

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، أن ورشة العمل التدريبية تأتي في إطار بناء ورفع قدرات العناصر البشرية المعنية بإدارة حالات الطوارئ بمحافظات الجمهورية المختلفة، مع العمل كذلك على إعداد الخطط الاستباقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والتدريب عليها، وذلك لتمكينها من التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، والالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العام.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق التام بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكل الأجهزة التنفيذية لسرعة احتواء ومجابهة مختلف أنواع الطوارئ والأزمات، والكوارث خلال مدة زمنية محدودة.

تأصيل وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارىء

وأضاف أن الورشة التدريبية، تأتي انطلاقًا من دور قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لتأصيل وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارىء، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية لبناء ورفع قدرات القائمين على المنظومة والذى يؤثر بدوره على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرضت ورشة العمل والتى تستمر فعالياتها على مدار الاربعة أيام القادمة، أهمية تحديد المخاطر بشكل استباقي وكيفية إدارتها واشتملت على مجموعة من العناصر مثل: مفاهيم إدارة المخاطر، تصنيف المخاطر، أدوات وخطوات تقييم المخاطر، بالإضافة إلى أنشطة عملية وتطبيقية، حيث ركزت الورشة على الجانب التطبيقي والعملي من خلال تكوين فرق عمل لإثراء المناقشات وتعظيم الاستفادة من التدريب.

وشارك فى الورشة ممثلى قطاع إدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، كلا من: اللواء الدكتور خالد عوض تاج الدين نائب رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث، والعميد طارق محمدين مساعد خبير، قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وعبد الله صلاح وأحمد ناجى.

رصد وتسجيل جميع الحوادث والأحداث المختلف

تتضمن فعاليات ورشة العمل، استعراض للمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر ومنهجية العمل، بالإضافة إلى إعداد الخطط المحلية لإدارة أزمات السيول والأمطار الغزيرة، وكذلك تدريب العاملين النظام الوطني لإدارة الطوارئ (NEMS)، والذي يعتبر بمثابة إطار عمل شامل يرصد ويسجل جميع الحوادث والأحداث المختلفة، واستخراج مجموعة من المؤشرات والبيانات المحددة.

كما يصنف النظام أيضاً درجة خطورة هذه الحوادث وتحديد طرق التعامل مع الحالات الطارئة منها، وذلك من خلال مجموعة من السيناريوهات المعدة سلفا ووفقا لطبيعة الحالة الطارئة، بما يضمن إدارة الأحداث بشكل جيد، وتقليل الخسائر، وأيضا الاستغلال الأمثل للخدمات المتاحة، معتمداً فى ذلك على استخدام أحدث المنهجيات والتقنيات التكنولوجية المستخدمة فى إدارة غرف العمليات وتحسين سرعة ‏الاستجابة لأى حالات طوارئ، والتعامل معه بكفاءة وفعالية عالية.

وأكد محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حرص الشركة على المشاركة في تلك الدورات التدريبية، التي تساهم فى التعرف على المخاطر المحتملة أثناء التعامل مع الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها، وضع مؤشرات انظمة الإنذار المبكر للأزمات المتوقعه لتفعيل السيناريوهات المعده للتعامل مع جميع الازمات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.