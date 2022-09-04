«التموين»: حذف المتوفين والمسافرين من البطاقات دون غرامات بشرط الإبلاغ

تجري وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا عمليات حذف الأفراد المتوفين والمسافرين خارج مصر من منظومة بطاقات التموين دون توقيع غرامة مالية على أسرهم بسبب صرفهم التموين دون وجه لظروف الوفاة أو السفر للخارج، وذلك بشرط تقدم الأسر بأنفسهم للإبلاغ عن الأفراد المتوفين والمسافرين.

حذف الأفراد الزائدين من بطاقات التموين

واعتبرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المتوفين والمسافرين بالخارج هم أفراد زائدين على البطاقات التموينية لا يحق لهم صرف الدعم التمويني من السلع شهريًا ولا دعم الخبز البلدي يوميًا، فضلًا عن إجراءات الوزارة لتحديث بيانات قاعدة منظومة التموين بهدف إيصال الدعم لمستحقيه فقط من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

فيما أقرّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مدّ مهلة حذف الأفراد الزائدين (المتوفين والمسافرين بالخارج) من بطاقات التموين دون غرامة مالية شهرًا إضافيًا حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري بدلًا من انتهاء المهلة نهاية أغسطس الماضي، لإعطاء فرصة للمواطنين للتقدم من أنفسهم لمكاتب التموين لخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية، دون توقيع أي غرامات على المواطنين.

تنقية بطاقات التموين وحذف غير المستحقين للدعم

ومرت مراحل تنقية بطاقات التموين لحذف غير المستحقين من الدعم التمويني بعدة إجراءات بناء على مجموعة من محددات الاستبعاد من التموين شملت التالي:

* حذف أصحاب الدخول المرتفعة خاصة كل من يتقاضى أكثر من 9 آلاف و600 جنيه شهريًا.

* حذف مالكي السيارات الحديثة خاصة بداية من موديل 2018 فأحدث.

* حذف المتوفين.

* حذف المسافرين بالخارج.

وبدأت عمليات تنقية البطاقات التموينية والحذف من البطاقات منذ شهر يونيه الماضي، إذ قرر وزير التموين حذف غير المستحقين من التموين فقط مع استمرار صرفهم للخبز البلدي المدعم يوميا بالبطاقة التموينية.