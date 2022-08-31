رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مد فترة إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق ‏الأسعار حتى 30 سبتمبر

كتب:

وفاء الصعيدي
09:11 م | الأربعاء 31 أغسطس 2022
وزير التموين

وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا، يقضي بإعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار، لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد ‏الزائدة على بطاقة الدعم لشهر آخر، اعتبارا من 1- 9 حتى 30 - 9- 2022.

وأشار القرار الصادر من ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا القرار، يأتي لإعطاء فرصة للمواطنين، للتقدم بأنفسهم طواعية لخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية، كما أن القرار يأتي للحيلولة دون توقيع أي غرامات على المواطنين.

ضبط عمليات صرف الخبز ‏والسلع

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن قرار المد للشهر الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن هذه ‏الاجراءات، تأتي للتسهيل على المواطنين، لضبط عمليات صرف الخبز ‏والسلع للمواطنين، لافتا إلى أن عدد البطاقات التموينية تصل إلى 23 مليون بطاقة، ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن، منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ‏الـ71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز.

اقرأ المزيد:

اقرأ غدا في «الوطن».. السيسي يوجه بزيادة دعم بطاقات التموين لـ300 جنيه

بتوجيهات رئاسية.. زيادة جديدة في التموين لـ9 ملايين و100 ألف أسرة والصرف غدا

عضو بالتنسيقية: قرارات التموين الاستثنائية امتداد لخطة الرئيس الإصلاحية

عضو الحوار الوطني تشيد بصرف 300 جنيه على بطاقات التموين

التموين: 27 سيارة متحركة لطرح منتجات معارض أهلا مدارس «فيديو»

رئيس حزب التجمع: زيادة دعم التموين 300 جنيه يخفف عن كاهل المواطنين
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.