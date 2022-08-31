مد فترة إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق ‏الأسعار حتى 30 سبتمبر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا، يقضي بإعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار، لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد ‏الزائدة على بطاقة الدعم لشهر آخر، اعتبارا من 1- 9 حتى 30 - 9- 2022.

وأشار القرار الصادر من ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا القرار، يأتي لإعطاء فرصة للمواطنين، للتقدم بأنفسهم طواعية لخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية، كما أن القرار يأتي للحيلولة دون توقيع أي غرامات على المواطنين.

ضبط عمليات صرف الخبز ‏والسلع

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن قرار المد للشهر الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن هذه ‏الاجراءات، تأتي للتسهيل على المواطنين، لضبط عمليات صرف الخبز ‏والسلع للمواطنين، لافتا إلى أن عدد البطاقات التموينية تصل إلى 23 مليون بطاقة، ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن، منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ‏الـ71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز.