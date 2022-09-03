الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني بجامعة المنصورة

فتح مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة المنصورة، أبوابه اليوم لطلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022، ويستطيع طلاب تلك المرحلة التعرف من خلال هذا التقرير، على الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة والدور الثاني بجامعة المنصورة، حيث أن هذه المرحلة مخصصة لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة ‏

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة وكذلك الناجحين من الدور الثاني والمتخلفين من المرحلتين الأولي والثانية، التعرف على الكليات المتاحة في جامعة المنصورة لهم، وهي:

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

- تربية نوعية فنية المنصورة

- المعهد العالي للغات بالمنصورة

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

- تربية رياضية بنات المنصورة

- تربية رياضية بنين المنصورة

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

- آداب انتساب موجه المنصورة

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

- حقوق انتساب موجه المنصورة

- تربية نوعية موسيقية المنصورة

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

- تربية نوعية موسيقية المنصورة

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة إدارة ومحاسبة

- تربية نوعية فنية المنصورة

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

- تربية رياضية بنات المنصورة

- تربية رياضية بنين المنصورة

- المعهد العالي للغات بالمنصورة

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

مواعيد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2022

يذكر أن المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة، تبدأ من اليوم السبت الموافق 3/9/2022 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، وبحد أدنى ‏‏205 درجات لجميع الشُعب.‏