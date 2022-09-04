تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة.. أبرزها تكنولوجيا وحقوق
كتب:
إبراهيم الديهي
03:19 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
جامعة بني سويف التكنولوجية - أرشيفية
تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة، هو الشغل الشاغل لطلاب الثانوية العامة، حيت بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للمرحلة الثالثة 40 ألف طالب على موقع التنسيق، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي، ولا زال آلاف الطلاب يسجلون رغباتهم عبر موقع التنسيق خلال الوقت الحالي، ويستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الأربعاء المقبل.
تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة بجميع الجامعات
ويبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة، حيث يتوفر عدد كبير من الكليات والمعاهد فقط المرحلة الثالثة 2022 على مستوي الجامعات بجميع المحافظات، ومن بين أبرز الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة للتنسيق، تأتي الكليات التكنولوجية، وكليات الآداب، وكليات الحقوق، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وهي كما يلي:
الكليات التكنولوجية 2022
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أسيوط
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود
كليات الحقوق المتوفرة في المرحلة الثالثة 2022
- حقوق انتساب موجه القاهرة
- حقوق انتساب موجه عين شمس
- حقوق انتساب موجه المنصورة
- حقوق انتساب موجه بني سويف
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية
- حقوق انتساب موجه المنوفية
- حقوق انتساب موجه بنها
- حقوق انتساب موجه حلوان
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي
- حقوق انتساب موجه سوهاج
- حقوق انتساب موجه مدينة السادات
كليات الآداب المتاحة في المرحلة الثالثة 2022
- آداب انتساب موجه العريش
- آداب انتساب موجه أسيوط
- آداب انتساب موجه بني سويف
- آداب انتساب موجه جنوب الوادي
- آداب انتساب موجه المنيا
- آداب انتساب موجه حلوان
- آداب انتساب موجه الفيوم
- آداب انتساب موجه دمياط
- آداب انتساب موجه المنوفية
- آداب انتساب موجه عين شمس
- آداب انتساب موجه كفر الشيخ
- آداب انتساب موجه بور سعيد
- آداب انتساب موجه دمنهور
- آداب انتساب موجه المنصورة
- آداب انتساب موجه بنها
- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس
- آداب انتساب موجه سوهاج
- آداب انتساب موجه طنطا