تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة.. أبرزها تكنولوجيا وحقوق

تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة، هو الشغل الشاغل لطلاب الثانوية العامة، حيت بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للمرحلة الثالثة 40 ألف طالب على موقع التنسيق، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي، ولا زال آلاف الطلاب يسجلون رغباتهم عبر موقع التنسيق خلال الوقت الحالي، ويستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الأربعاء المقبل.

تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة بجميع الجامعات

ويبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة، حيث يتوفر عدد كبير من الكليات والمعاهد فقط المرحلة الثالثة 2022 على مستوي الجامعات بجميع المحافظات، ومن بين أبرز الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة للتنسيق، تأتي الكليات التكنولوجية، وكليات الآداب، وكليات الحقوق، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وهي كما يلي:

الكليات التكنولوجية 2022

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أسيوط

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود

كليات الحقوق المتوفرة في المرحلة الثالثة 2022

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

كليات الآداب المتاحة في المرحلة الثالثة 2022