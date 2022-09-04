تنسيق المرحلة الثالثة.. 9 كليات تربية طفولة متاحة للحاصلين على 50%فأكثر

أمام طلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على 50% فأكثر، فرصة كبيرة للالتحاق بكلية تربية طفولة، خاصة أنها من الكليات التي لا ترتبط بتوزيع جغرافي «ليست إقليمية»، ومتاح للطلاب 9 كليات تربية طفولة في مختلف الجامعات، ويمكن اختيارها ضمن رغبات الطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

كليات تربية طفولة متاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أن كليات تربية طفولة متاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، وهم الحاصلين على 50% فأكثر، وهذه الكليات هي:

- تربية طفولة جنوب الوادي بالغردقة

- تربية طفولة العريش

- تربية طفولة أسوان

- تربية طفولة قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية طفولة الوادي الجديد

- تربية طفولة سوهاج

- تربية طفولة السويس

- تربية طفولة العريش

- تربية طفولة أسوان

آخر موعد في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يذكر أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة تدوين رغباتهم، في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.