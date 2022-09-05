حظك اليوم برج الحمل الاثنين 5-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتصف مواليد برج الحمل بشخصية قوية تتمتع بطموح كبير وتهدف إلى الوصول إلى أعلى المناصب وأن تتقلد أدوار القيادة، ولديهم روح المبادرة، والشعور القوي بالثقة بالنفس، كما لا يخشون التحدث عما يؤمنون به، ومن عيوبهم الأنانية، والآراء القاسية، ونفاد الصبر في التعامل مع العديد من المواقف.

وفي السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه بوابة «الوطن» من خدمات لقرائها، نستعرض فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يتطلب منك أن تكون حريصا في معاملاتك وألا تتسرع كما يتطلب منك أن تهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العائلي

الوضع الفلكي دقيق وقد يؤثر ذلك عليك ويصيبك بالعصبية الشديدة، وعليك أن تسيطر على مشاعرك بقدر الإمكان، وفق حظك اليوم على الصعيد العائلي بحسب تصريحات عبير.