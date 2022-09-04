حظك اليوم برج الدلو الأحد 4-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو من الشخصيات التي تبدو هادئة من الخارج، أما من الداخل فهو رقيق وطيب القلب، لكنه يحتاج إلى الوقت حتى يثق في الآخر، أما على المستوى الشخصي فهو من الأبراج التي تتوق دائمًا للحصول على الحب، لكنه يفكر لفترة طويلة قبل اتخاذ قرار الارتباط.

وفي التقرير القادم، يعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم قوة ونشاطا، ومن السهل أن تحصل على دعم الزملاء أو رؤساء العمل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك للانطلاق والانفتاح، وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أوقات ممتعة.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.