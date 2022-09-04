حظك اليوم برج القوس الأحد 4-9-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج القوس من الشخصيات المحبة للتجديد فهو شخص ملول يرفض التكرار، لذلك يبحث عن ما هو خارج عن المألوف والغريب، كما انه حلو الحديث يجعله صديق لكثير من الفئات والجنسيات المختلفة.

وفي التقرير القادم، يعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج القوس، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، القمر ببرجك يمنحك حضورا ويساعدك على تجسيد أفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: فينوس بمنزل الحظ تجعلك مستعدا للتعاون والعطاء، وتكسب الجميع.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.