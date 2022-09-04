أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022.. تخفيضات تصل لـ30%

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022، بعد تدشين المعرض في كل محافظات الجمهورية، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022

ويهدف إنشاء معارض أهلا مدارس 2022 في المحافظات، لتخفيف العبء على الأسر المصرية، من خلال تقديم أسعار الأدوات المدرسية بنسبة مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بالتعاون مع مديريات التموين والتجارة الداخلية.

أسعار الأقلام والدفاتر في معارض أهلا مدراس 2022

وقال مجدي محمد، أحد التجار المشاركين في المعرض، لـ«الوطن»، إنه سعر بيع قلم الرصاص يبلغ 75 قرشا، موضحا أن هناك دستة 12 قلم رصاص فاخرة بـ10 جنيهات، ودستة القلم الجاف تبدأ من 10 جنيهات بها 12 قلما، ودستة كراسات عادية 28 ورقة تبدأ من سعر 25 جنيها وبها 20 كراسة، والزمزمية البلاستيك بسعر 7.5 جنيه إلى 15 جنيها، والبراية والأستيكة بجنيه واحد، والمسطرة يبدأ سعرها من 1.5 جنيه، وسعر الكشكول يبدأ من 5 جنيهات إلى 12 جنيها.

سعر الشنط المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022

وبحسب ما رصدته «الوطن» في معارض أهلا مدارس 2022، تبدأ أسعار الشنط في أهلا مدارس 2022 من 65 جنيها إلى 150 جنيها بحسب الخامة، وهي تقل بنسبة 40% عن الأسعار المعروضة في المحال التجارية والمكتبات الخارجية.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المعارض توفر جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

أسعار الأدوات المدرسية.. أماكن معارض أهلا مدارس بالمحافظات

وحددت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أماكن معارض أهلا مدارس 2022 في المحافظات كالآتي:

-أرض المعارض في القاهرة

- شارع فيصل الرئيسي الجيزة

- المؤسسة شبرا الخيمة القليوبية

- شارع قناة السويس بمدينة المنصورة الدقهلية

- ميدان الساعة محافظة قنا

- منطقة أرض المعارض وسط مدينة أسوان

- منطقة الحواتم وبجوار نادي الشبان المسلمين وبجوار قصر الثقافة الفيوم.

- شارع كورنيش البحر مركز العدوة المنيا

- ميدان الفالح العريش شمال سيناء

- معارض دمياط الجديدة ووفارسكور، وشارع الجلاء محافظة دمياط

- معرض أهلا مدارس شارع أحمد شوقي الفيوم

- معرض أهلا مدارس بمنطقة 47 عمارة بكفر الشيخ

- معارض بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية

- 5 معارض في محافظة سوهاج

- الوادي الحضري بحي أبو الجود في الأقصر.