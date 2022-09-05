حظك اليوم برج الثور الاثنين 5-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الثور عمله كثيرا فهو شخصية طموحة وعملية، ومخلصة، ومسؤولة، ومستقرة، كما تحب الطبخ، والموسيقى، ويميل إلى التعامل برومانسية مع المحيطين به وشريك حياته أيضا، ويهتم بالمظهر ويحرص على أن يرتدي ملابس عالية الجودة.

وفي السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه بوابة «الوطن» من خدمات لقرائها، نستعرض فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل الحظ مما يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك كما تتحلى بالشجاعة التي تجعلهم أكثر قدرة على مواجهة الأمور مقارنة بوقت سابق، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم لك اليوم وتمر بأحداث جيدة ويدفعك الوضع اليوم نحو التخطيط لسفر أو تقوم برحلة مع زملاء العمل من شأنها أن تمنحك السعادة والاسترخاء وتشحن طاقتك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.