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«الأعلى للجامعات» يعلن التشكيل الجديد للجان ترقية أعضاء هيئة التدريس

كتب:

أحمد أبوضيف
05:56 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني، التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وكذلك قواعد الترقيات للدورة الرابعة عشر «2022-2025».

52.6 % تغييرًا في عضوية اللجان 

وشهد تشكيل اللجان العلمية لهذه الدورة، تغييرًا ملحوظًا في التشكيل، إذ بلغت نسبة التغيير في عضوية اللجان العلمية الجديدة 52.6%، كما بلغت نسبة التغيير في مُقرري اللجان العلمية 52%.

زيادة عدد اللجان إلى 133 

كما زاد عدد اللجان العلمية في هذه الدورة إلى 133 لجنة، وجرى تقسيم لجنة التمريض إلى ثلاث لجان بتخصصات مختلفة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.