طرق التبرع لمستشفى جامعة بنها الجديد.. صرح طبي لخدمة أبناء القليوبية

دعا الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جموع المصريين وأبناء محافظة القليوبية خاصة، بالمساهمة والمشاركة في التبرع لمشروع مستشفى جامعة بنها الجديد، مؤكدًا بدء المرحلة الثانية من إنشاءات المستشفى، الذي يعد صرحًا طبيًا كبيرًا سيسهم في تحسين الخدمة الطبية، وتقديم خدمات رعاية صحية لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة.

خدمات إلكترونية وحساب بنكي للتبرع لمستشفى بنها الجامعي الجديد

وقال رئيس جامعة بنها في بيان له، إن الجامعة دشنت حملة كبرى للدعوة للتبرع ومساندة المشروع تحت شعار «نقدر دعمكم»، من خلال آلية للتبرع من خلال حساب جامعة بنها «99999» بالبنك الأهلي لصالح المشروع، وإتاحة عددًا من الخدمات الإلكترونية بجانب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر «QR code» لآلية التبرع.

طريقة التبرع حساب مستشفي بنها الجامعي الجديد

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن آليات التبرع على حساب مستشفى بنها الجامعي الجديد، تتم من خلال الطرق التالية:

خدمة فودافون كاش

خدمة فوري

خدمة الأهلي نت

خدمة فون كاش بالبنك الأهلي

البحث عن مستشفى بنها الجامعى 99999

البنك الأهلي المصري على رقم حساب 1469550442500200018

يمكن التحويل من أي بنك آخر داخل أو خارج مصر على رقم الحساب الدوليIBAN،

EG640003014695504425002000180

البنك الأهلي المصري – فرع القاهرة الجديدة

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أنه جرى البدء في المرحلة الثانية من مشروع مستشفى جامعة بنها، بتكلفة إجمالية 4.5 مليار جنيه، وهي تكلفة تحتاج تكاتف كل الجهات والمؤسسات لمساندة الجامعة في إنجاز هذا المشروع العملاق.

وأضاف أن المرحلة الأولى تضمنت استخراج تصاريح الهدم والبناء، واعتماد التصميم النهائي للإنشاءات والبناء المعماري، بينما تضم المرحلة الثانية، إنشاء بدروم وأرضي و7 أدوار على مساحة 60 متر مربع.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المستشفى الجديد سيكون امتدادًا للمستشفى القديم، وسيكون صرحًا طبيًا به عددًا من التخصصات النادرة وأقسام متطورة لتقديم خدمة طبية لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة، وحل أزمة قوائم الانتظار والعنايات المركزة وحضانات الأطفال.