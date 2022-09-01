الكليات المتاحة في جامعة بنها بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وتتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور من الناجحين خلال هذا الدور إلى الكليات المتاحة في جامعة بنها عقب إعلان النتيجة؛ للالتحاق بالمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات التي يبدأ التقديم فيها خلال الساعات المقبلة.

"الوطن" تستعرض الكليات المتاحه في جامعة بنها ومحافظة القليوبية بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، ومنها كليات انتظام وأخرى انتساب، بالإضافة إلى عدد من المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.

خريطة الكليات المتاحة بعد الدور الثاني بجامعة بنها

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي عن الأماكن المتاحة للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2022، فإن جامعة بنها لا يزال فيها أماكن لهؤلاء الطلاب خلال تنسيق الجامعات في عدد من الكليات للشعبتين الأدبي والعلمي وهي:

- كلية تربية نوعية فنية بنها.

- كلية تربية رياضية بنين بنها.

- كلية حقوق انتساب موجه بنها.

- كلية تربية نوعية بنها.

- كلية تربية نوعية موسيقية بنها.

- كلية آداب انتساب موجه بنها.

معاهد متاحة بالقليوبية بعد إعلان نتيجة الدور الثاني

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التعليم العالي، وجود أماكن متاحة في عدد من المعاهد العليا في نطاق محافظة القليوبية للناجحين في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة وهي:

- المعهد العالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة.

- المعهد العالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات.

- المعهد العالي خدمة اجتماعية بنها.

- المعهد الفني التجارى بشبرا.

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- المعهد العالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة.

- المعهد العالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة.

- المعهد العالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبراالخيمة بمصروفات.

- كلية التعليم الفني صناعي بنها.