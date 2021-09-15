بالرصاص والغدر.. 3 شباب يلقون مصرعهم في الدقهلية خلال 72 ساعة

شهدت محافظة الدقهلية خلال الـ72 ساعة الماضية 3 حوادث مفجعة بمقتل 3 شباب في حوادث متفرقة بدأت بمقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني في قرية ميت عنتر مركز طلخا، بعدما ألقى به صديقه من أعلى كوبري جامعة المنصورة، مرورا بواقعة إطلاق النار في مقهى بقرية «ترعة غنيم» ما أسفر عن مقتل الشاب الجامعي محمد محمود عطية، وصولا لحادث قرية «الأحمدية» مركز شربين، عندما قتل الشاب «أحمد كامل العجمي قدوس» على باب مسجد البحر بالقرية بعد إطلاق النار عليه من أحد شباب القرية.

العثور على جثة مهندس المنصورة بعد غياب 11 يوما

بدأت الحوادث باكتشاف مقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني، بعد غياب 11 يوما عن أهله وأسرته، عندما عثر عمال تطهير المجري المائي لنهر النيل على جثته أسفل كوبري جامعة المنصورة، وهو آخر مكان أكد وجوده به مع صديقه، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وقيامه بإلقاء صديقه من أعلى الكوبري لمطالبته له برد مبالغ أخذها منه لاستثمارها، إلا أن المتهم حاصرته الديون فقرر التخلص من صديقه.

وجاء اعتراف المتهم بقتل صديقه، صدمة كبيرة لأسرة المجني عليه وأهالي القرية، والذين يشهدون للصديقين بحسن الأخلاق، وبالعرض على النيابة العامة اعترف المتهم بقتل صديقه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقيات.

قتل خطأ ينهي حياة شاب بمركز شربين

وجاءت الواقعة الثانية في قرية «ترعة غنيم» بمركز شربين عندما خرج الشاب محمد محمود عطية، للجلوس على المقهى القريب من بيته، وعلى غير عادته جلس داخل المقهى، وتصادف أن 6 أشخاص يستقلون 3 دراجات نارية كانوا يتربصون بصاحب المقهى والذي شهد في المحكمة ضد صديق لهم، ما تسبب في سجنه وأرادوا الانتقام منه فأطلقوا النار داخل المقهى، فأصابوا صاحبها وقتلوا الشاب المجني عليه ووصل إلى مستشفى شربين جثة هامدة.

وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها للوصول إلى الجناة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وطالبت بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

قتل غدرا على سلم مسجد القرية

وجاءت ثالث الحوادث وأبشعها بمقتل الشاب «أحمد كامل العجمي قدوس» في قرية الأحمدية مركز شربين، على يد شاب تربص به وانتظره لحين الانتهاء من صلاة العصر، وأطلق عليه النار حال خروجه من المسجد فأرداه قتيلا، وحاول الأهالي إنقاذه إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.