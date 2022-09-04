تموين الأقصر: 50% من البطاقات المسجلة حصلت على الدعم الإضافي

قال تامر صلاح، مدير مديرية تموين الأقصر، إن أغلب البطاقات التي أضيف عليها بونات للصرف الزائدة، وصلت لأصحابها رسالات نصية عبر هواتفهم المحمولة لتوضيح قيمة الصرف الزائد، ليتوجهوا بعد ذلك إلى المنافذ التموينية للحصول على حصصهم من التموين الشهري المعتاد.

صلاح: قيمة الاستحقاق تظهر مع صرف المواطن للمقررات التموينية

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، على قناة «DMC»، أنه عندما يتوجه المواطن لصرف الخبز قد يظهر بعد إدخال رقم البطاقة على نظام التشغيل الخاص بالوزارة أنه مستحق للدعم الإضافي الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صلاح: 900 ألف بطاقة مستحقة للدعم الجديد

واستطرد: «عندنا عدد البطاقات الكلي للمواطنين في حدود 909 آلاف بطاقة لـ1.3 مليون نسمة، وهم المستفيدون المقيدون تموينيا في محافظة الأقصر، أما بالنسبة للبطاقات التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا للدعم فوصل عددهم لـ142 ألف بطاقة، يستفيد منها 455 ألف مستفيد».

وأوضح أن 50% من البطاقات المسجلة على مستوى المحافظة حصلت على الدعم الإضافي الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي للفئات الأولي بالرعاية مع بدء صرف مقرراتهم التموينية للشهر الجاري.

وتابع: «فيه تعليمات مشدده من وزير التموين بتوفير مخزون كافي من السلع التي يحتاجها المواطنين، كما أن الوزارة لم تستطع توفير هذا الدعم الإضافي في هذا التوقيت ولمدة 6 أشهر بدون وجود مخزون كافي، وبالتالي فمعظم السلع الأساسية لدينا مخزونات منها تصل لـ7 أشهر».