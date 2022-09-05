بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في البراجيل

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، جلسة محاكمة «أندرو. ح»، المتهم بقتل فتاة البراجيل الطفلة المجني عليها «أمل»، ابنة خاله بعد فشله في الاعتداء عليها داخل منزلها في أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات.

وظهر المتهم «أندرو.ح» بقتل فتاة البراجيل، خلال الجلسة مرتديًا ملابسه العادية وليست ملابس السجن، وجلس خارج القفص بدون أصفاد، بعد أن سمح له المستشار بذلك، بالتزامن مع بدء جلسة محاكمته.

طلب الفصل في القضية

وطلب «أندرو.ح»، المتهم بقتل ابنة خاله داخل منزلها في منطقة البراجيل، من هيئة المحكمة أن يتمّ الفصل في القضية سريعًا، خاصة أنَّه اعترف بارتكابه للجريمة «أيوه أنا اللي قتلتها.. احكموا عليا».