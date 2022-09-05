تشديدات أمنية قبل بدء محاكمة المتهم بقتل «فتاة البراجيل»

يشهد مجمع محاكم جنايات جنوب الجيزة، حالة استنفار أمني، قبل بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البراجيل»، بعد فشله في الاعتداء عليها، بمنطقة «البراجيل» بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات.

بانرات لصورة المجني عليها

وظهرت أسرة الطفلة، أمام محكمة جنايات الجيزة، حاملين بانرات عليها صورة ابنتهم الطفلة المجني عليها «أمل»، التي قُتلت على يد ابن عمتها «أندرو.ح»، بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، مطالبين بالقصاص العادل من المتهم جزاء ما اقترفه في حقها.

الظهور الأول لـ شقيق المجني عليها

وظهر خلال نظر جلسة أمس السبت، شقيق المجني عليها والذي قال إنَّ شقيقته اعتقدت أنَّ والدها أرسل بعض الأغراض مع المتهم لذلك فتحت الباب له، مشددًا على أنَّه لا يريد سوى عودة حق شقيقته بالقصاص من «أندرو.ح» ابن عمته.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم؛ أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في الاعتداء على الطفلة المجني عليها.