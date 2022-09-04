مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين في محافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص، وفنطاس مياه يجره جرار زراعي على طريق «دمياط – الإسكندرية» الدولي الساحلي، أمام مدينة جمصة، ونقلت سيارات إسعاف جمصة وبلقاس المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة آثار الحادث لعدم تأثر حركة المرور على الطريق.

بلاغ حادث طريق جمصة

تلقى مأمور قسم شرطة جمصة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «دمياط – الإسكندرية» الدولي الساحلي، أمام مدينة جمصة،‏ ووقوع مصابين وحالة وفاة واحدة.

مصرع شخص وإصابة 14 في حادث جمصة

هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى جمصة المركزي، وقرر الأطباء تحويل 3 مصابين إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال العلاج.

تفاصيل حادث جمصة

وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص محملة بالركاب اصطدمت بفنطاس مياه يجره جرار زراعي علي طريق «دمياط – الإسكندرية » الدولي الساحلي، أمام مدينة جمصة، وهو ما تسبب في وقوع عدد كبير من المصابين، وجرى التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن حادث مشابه تسبب في مصرع اللاعب يوسف الشريف، لاعب منتخب مصر والعرب وبطل إفريقيا للدراجات ومركز شباب استاد ‏المنصورة، عندما كان متوجها إلى كليته واصطدم بدراجته النارية مع فنطاس مياه يجره جرار زراعي كان ‏يعبر الطريق مما تسبب في مصرعه وإصابة زميله.