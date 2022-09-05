تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدائل كليات الخدمة الاجتماعية بالمحافظات

منذ انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022، عقب إعلان نتيجة الدور للثانوية العامة، بدأت تتوجه أنظار الطلاب للبحث إلى بدائل الكليات، التي اكتمل القبول بها، منها بدائل كليات الخدمة الاجتماعية، حيث تتمثل بدائل الكلية في المعهد العالي والمتوسط للخدمة الاجتماعية.

بدائل كليات الخدمة الاجتماعية في تنسيق المرحلة الثالثة

«الوطن» تستعرض بدائل كليات الخدمة الاجتماعية في مرحلة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، في إطار خدماتها لقرائها، ضمن خدمات تنسيق الجامعات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي، أن البدائل تتمثل في معاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة، وعددها 17 معهدًا، على النحو التالي:

1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان - فرع قنا.

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي.

14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

17. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

الحد الأدنى للقبول بمرحلة التنسيق الثالثة 2022

الحد الأدني في تنسيق المرحلة الثالثة

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة للتنسيق 50%، بواقع 205 درجات، حيث يدخل الطالب إلى موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ويضع رقم الجلوس وبعدها الرقم السري، وبعدها يُسجل الرغبات.