كشف الدكتور مجدي تركس رئيس قسم خدمة المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة سوهاج، عن أقسام كلية الخدمة الاجتماعية 2021 في مصر، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، مؤكداً أن أقسام الكلية تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال صقل مهاراته بكيفية الإسهام في تنمية المجتمع، لافتاً إلى أن خريج كلية الخدمة الاجتماعية له العديد من فرص العمل في مختلف المجالات.

أقسام كلية الخدمة الاجتماعية 2021 في مصر

وأضاف «تركس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أقسام كلية الخدمة الاجتماعية 2021 في مصر، موحدة طبقاً للائحة التنظيمية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن هذه النوعية من الكليات تعمل على تدريب الطالب لكيفية المشاركة في الأعمال الخدمية التي تفيد المجتمع سواء أعمال خيرية أو الالتحاق بفرص عمل في مؤسسات مجتمع مدني.

تعرف على أقسام كلية الخدمة الاجتماعية 2021 في مصر

- قسم خدمة الفرد:

يهتم قسم خدمة الفرد بتدريب وتأهيل الطالب للتعامل مع الحالات النفسية والاجتماعية وكذلك التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

- قسم خدمة الجماعة:

يهتم قسم خدمة الجماعة بتدريب الطالب على حل المشكلات المجتمعية للمواطنين ويساعد على تعزيز ثقافة الرأي والرأي الآخر وثقافة الاختلاف.

- قسم تنظيم المجتمع:

يهتم قسم تنظيم المجتمع بتدريب وتأهيل الطالب على المشاركة في خطط التنمية المستدامة وكيفية التكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في التنمية.

- قسم التخطيط الاجتماعي:

يهتم قسم التخطيط الاجتماعي بتدريب الطالب على رسم السياسات العامة والاستراتيجيات المعنية بتقديم الرعاية الاجتماعية.

- قسم مجالات الخدمة الاجتماعية:

يضم قسم مجالات الخدمة الاجتماعية مجال الفئات الخاصة ومجال الصحة النفسية ومجال الأسرة والفل ومجال رعاية الشباب.

تعرف على معاهد الخدمة الاجتماعية المتاحة أمام طلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة

- معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

- معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات

- معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر بالشرقية

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات.