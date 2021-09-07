كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم2021 .. المصروفات وشروط القبول

يتطلع المئات من الطلاب إلى الالتحاق بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، إمّا بسبب مجموعهم وعدم تمكنهم من الالتحاق بكليات أخرى، أو يفضلون الالتحاق بكلية الخدمة الاجتماعية رغم حصولهم على مجموع كبير رغبةً في الالتحاق بكليات الشرطة والحربية للضباط المتخصصين عقب التخرج منها.

مصاريف كلية خدمة اجتماعية الفيوم 2021 للانتظام والانتساب

وأعلنت الدكتورة زينب الباهي عميد كلية خدمة اجتماعية بجامعة الفيوم، عدم وجود زيادة في مصاريف كلية خدمة اجتماعية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 لنظامي الدراسة الانتظام والانتساب وذلك طبقاً لقرار جامعة الفيوم بعدم زيادة المصاريف عن العام الماضي.

وبلغت مصاريف كلية خدمة اجتماعية الفيوم لطلاب الانتظام 755 جنيهاً يتم دفعها خلال التقديم مع باقي الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية، بينما بلغت مصاريف الكلية لطلاب الانتساب 1005 جنيهات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية خدمة اجتماعية الفيوم 2021

وحددت إدارة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، الأوراق المطلوبة للتقديم للفرقة الأولى للعام الجامعي الجديد 2021/2022 كالتالي:

-أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها

- بطاقة الترشيح وصورة منها

- صورة بطاقة الرقم القومي

- أصل شهادة الميلاد وصورة منها

- نموذج (2 جند و6 جند) للذكور

- 6 صور شخصية 4*6 للطالب مدون اسمه على ظهرها

- سحب نسخة من كل الأوراق المطلوبة «إسكانر» ووضعها على أسطوانة

- الرسوم الدراسية، مصاريف الكلية.

أقسام كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم 2021

وتضم كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم 4 أقسام رئيسية وهي:

- طرق الخدمة الاجتماعية

- مجالات الخدمة الاجتماعية

- التنمية والتخطيط

- العلوم الاجتماعية