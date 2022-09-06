تفاصيل الدراسة بكلية الهندسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2022

أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنّ كلية الهندسة بالجامعة تقبل ببرنامجها الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة «القسم العلمي - رياضيات»، أو ما يعادلها، والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين، وتبلغ مدة الدراسة بالبرامج 5 سنوات.

برامج كلية الهندسة بجامعة الاسماعيلية الجديد الأهلية

وأوضحت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عبر الموقع الرسمي لها، أنّ كلية الهندسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بها مجموعة من البرامج الهندسية المفردة «6 برنامج»، يتم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية.

أقسام كلية الهندسة

وتمنح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بناء على طلب مجلس كلية الهندسة، «درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة» في التخصصات العلمية التالية:

قسم الهندسة المدنية

درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية «هندسة التشييد وإدارة المشروعات».

قسم الهندسة الكهربائية

- درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية.

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

- درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية.

- برنامج نظم الاتصالات الحدثية.

قسم الهندسة الميكانيكية

- درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.

- برنامج هندسة التصميم الابتكاري.

- درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.

- برنامج هندسة المواد التصنيع.

قسم هندسة السفن

- درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة السفن – (برنامج هندسة البحرية).

ولفتت الجامعة إلى أنّ العمل جار لتطوير برامج الدراسات العليا للخريجين، وتعزيز نشاط البحث العلمي والأكاديمي، وتفعيل المشاركة والتعاون مع المجتمع المحلي، وتعزيز دور الجامعة في تنمية المجتمع، وإنشاء إدارة متخصصة ومتطورة للأقسام العلمية وللبرامج الدراسية تتوافق مع البرامج الحديثة، وجار تطوير التجهيزات الخاصة بالأقسام مع تعزيز الاتصالات مع شبكة الجامعة الرئيسية.