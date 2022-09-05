موعد الكشف الطبي بكليات جامعة كفر الشيخ للطلاب الجُدد لعام 2022

يبحث الآلاف من الطلاب الجُدد من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2022، والمرشحين لكليات جامعة كفر الشيخ، عن مواعيد الكشف الطبي، التي تعتبر من أهم شروط الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة.

موعد الكشف الطبي بكليات جامعة كفر الشيخ

وقال مصدر مسؤول في قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنه سيتم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجُدد الناجحين في الثانوية العامة لعام 2022، وبدء التسجيل على رابط الكشف الطبي، فور وصول بيانات الطلاب من مكتب تنسيق وقبولهم بالجامعات، كما سيتم الإعلان عن المصروفات الخاصة بالعام الجامعي 2022 - 2023.

وأشار المصدر، إلى أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب الجُدد، لضمان سلامتهم، وتوفير كافة سُبل الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجُدد، أمر مُتبع سنويًا في جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مواعيد تقديم الملفات لكليات الجامعة

وأكد المصدر، أنه سيتم أيضًا الإعلان عن مواعيد تقديم الملفات لكليات الجامعة للطلاب الجُدد الناجحين في الثانوية العامة لعام 2022، وذلك فور وصول البيانات من مكتب التنسيق المركزي.

جدير بالذكر، أن جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم (129) في التاسع عشر من إبريل لسنة 2006، حيث تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهد.