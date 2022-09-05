يختلف موعد الكشف الطبي جامعة الزقازيق من كلية لأخرى، طبقًا للبيان الصادر عن رئيس الجامعة، حيث يسجل الطالب على الرابط الرسمي للجامعة، لتحديد الموعد الخاص بالكشف.

موعد الكشف الطبي جامعة الزقازيق يختلف من كلية لأخرى

وعن موعد الكشف الطبي بجامعة الزقازيق، حددت إدارة الجامعة في بيان لها، مواعيد محددة لمجموعة من الكليات، وهي «طب بشري، صيدلة، بيطري، أسنان، حاسبات ومعلومات، علاج طبيعي»، في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الشهر الجاري

وسيكون موعد الكشف الطبي لجامعة الزقازيق في كليات الآتية «علوم، علوم الأرض، علم ملاحة وفضاء، علوم ذوي احتياجات خاصة، اقتصاد وعلوم سياسية، إعلام ، ألسن»، بداية من 11 سبتمبر إلى 15 سبتمبر الجاري حيث يستمر لمدة 4 أيام.

وموعد الكشف في كليات: «تربية رياض أطفال، تكنولوجيا العلوم فنون تطبيقية»، يبدأ من 18 إلى 22 سبتمبر، ويستمر 4 أيام.

وفيما يتعلق بالكليات الآتية: «معهد تمريض، كلية تمريض، كلية زراعة، تعليم صناعي، سياحة وفنادق، كلية خدمة اجتماعية»، سيكون موعد الكشف الطبي من 25 إلى 29 سبتمبر.

ويأتي موعد الكشف الطبي بجامعة الزقازيق في كليات «حقوق، تجارة، آداب»، من 2 إلى 6 أكتوبر، وفي الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر للمتغيبين عن الكشف.

ويمكن لطلاب جامعة الزقازيق، تسجيل موعد الكشف الطبي من خلال الضغط هنا، ثم طباعة استمارة الكشف الطبي مدونًا عليها الموعد.

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بجامعة الزقازيق

وعن الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بجامعة الزقازيق، فهي:

- صورة شخصية للطالب.

- صورة البطاقة للطالب.

- وصل مصاريف الكشف الطبي.

- تحصيل ثمن الكشف الطبي 200 جنيه في منافذ فوري.