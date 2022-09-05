رابط تسجيل الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان 2022.. اعرف الخطوات

أعلنت جامعة حلوان، عن رابط تسجيل الكشف الطبي للطلاب الجدد 2022، مشددة على جميع الطلاب المسددين للرسوم متابعة الموقع يومياً بعد السابعة مساءً وذلك لطباعة استمارة الكشف والالتزام بتعليمات الكشف الطبي.

تعليمات مهمة بشأن الكشف الطبي للطلاب الجدد

وأضافت أن رابط تسجيل الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان 2022 متاح الآن وبدأ الكشف أمس وفقاً للموعد المحدد لكل طالب، مؤكدة على الطلاب بضرورة على جميع الطلاب سرعة سداد رسوم الكشف الطبي حيث لن يتم تحديد أي موعد بدون إتمام حركة السداد وفى حالة ظهور رسالة لا توجد مطالبة على ماكينة السداد يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات وسوف يتم حل المشكلة.

وأوضحت عبر الرابط المخصص للكشف الطبي، أنه على الطالب طباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به وإحضارها وقت الكشف عليه، لافته إلى أنه يجر حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

خطوات تسجيل الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان 2022

- الدخول على رابط الكشف الطبي.

- اختيار «حجز الكشف الطبي طلبة» بالنسبة للطلاب.

- اختيار «حجز الكشف الطبي طالبات» بالنسبة للطالبات.

- كتابة الاسم.

- كتابة الكلية.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة النوع.

- كتابة المحافظة.

- كتابة الرقم القومي.

- تأكيد رقم الجلوس.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- كتابة العنوان.

- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

مواعيد الكشف الطبي بجامعة حلوان

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود عابد، مدير الإدارة الطبية بجامعة حلوان، أن عدد الطلاب الذين سددوا رسوم الكشف الطبي 9370 طالب وطالبة وتم الكشف على 494 طالب وطالبة، موضحاً في بيان له، أن أيام الكشف الطبي للطالبات هي الأحد والثلاثاء والخميس، أما الطلاب الإثنين والأربعاء.

وأكد الدكتور محمود عابد، أنه يتم الكشف بمبنى 3 وسيتم الكشف على حوالي 150 طالب وطالبة يومياً، مشدداً على الطلاب بالالتزام بكافة التعليمات التي أعلنت عنها الجامعة.