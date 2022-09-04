بدء أعمال الكشف الطبي بجامعتي عين شمس وحلوان للطلاب الجدد 2022

بدأت جامعتا عين شمس وحلوان استقال الجلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 وتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأعلن الدكتور حسام رفاعي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان عن بدء استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد لإجراء الكشف الطبي، مؤكدا أن الجامعة كثفت من كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

عابد: الكشف على 494 طالبا وطالبة

من جانبه، قال الدكتور محمود عابد مدير الإدارة الطبية بالجامعة، إن عدد الطلاب الذين سجلوا للكشف الطبي 9370 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب الذين سددوا الرسوم 7069 طالبا وطالبة في بداية الأسبوع الأول، وتم الكشف اليوم على 494 طالبا وطالبة بعد أن حجز الطلاب الكشف الطبي عبر موقع جامعة حلوان من خلال وحدة الدعم الفني.

وأضاف الدكتور محمود عابد في بيان له، أن رابط وحدة الدعم الفني يتم التسجيل من خلاله وملء النماذج وطباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به وإحضارها وقت الكشف عليه.

مواعيد الكشف الطبي بجامعة حلوان

وأوضح أن أيام الكشف الطبي للطالبات هي الأحد والثلاثاء والخميس، أما الطلاب فهي الاثنين والأربعاء، ويتم الكشف بمبنى 3، وسيتم في الأيام القادمة الكشف على حوالي 1500 طالب وطالبة يومياً في تخصصات الباطنة والعيون والأسنان، وفق نظم القبول بالكليات.

جامعة عين شمس: تشترط تقديم ما يفيد حصول الطالب على تطعيم كورونا

وفي سياق متصل انطلقت أعمال استقبال الطلاب الجدد المرشحين لكلية الألسن بجامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة وخصص قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية مقر العيادة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي المعتاد عليهم، بهدف الكشف عن أى أمراض مزمنة قد يعانيها الطلاب من ضعف نظر أو ضغط أو سكر، لمتابعتهم صحيًا، وتم تزويد العيادة الطبية بالكلية بالمواد الطبية التي سيتم استخدامها خلال العام الدراسي الجديد.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة الكلية، في بيان لها، إنه يشترط تقديم ما يفيد حصول الطالب على تطعيم فيروس كورونا المستجد وعلى من لم يتلق أي جرعة تطعيم التوجه إلى مستشفيات جامعة عين شمس بأكاديمية القلب بالمركز الرئيسي للتطعيمات والذى يعمل جميع أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً ليتلقى التطعيم والحصول على ما يفيد لتقديمه للمركز الطبي.