وصول أسرة فتاة البراجيل لحضور جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنتهم

وصل إلى مقر محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، أسرة الطفلة «أمل» التي قُتلت على يد ابن عمتها بمنطقة «البراجيل» بأوسيم، وذلك بعد فشله في الاعتداء عليها، لحضور جلسة محاكمته التي أُجلت أمس السبت، لجلسة اليوم لسماع الشهود.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات.

والدة المتهم لم تدخل إلى جلسة محاكمته

وخلال الجلسات الماضية من محاكمة «أندرو.ح»، المتهم بقتل ابنة خاله في منطقة البراجيل بـ أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، كانت والدة المتهم حاضرة للجلسات ولكن لم تدخل إلى قاعة المحاكمة لتجنب حدوث أي مواجهة بينها وبين شقيقها.

رسالة اعتذار من شقيقه والد المجني عليها

وقال والد الطفلة المجني عليها «أمل»، إنَّه منذ وقوع الجريمة وحتى نظر جلسات المحاكمة، لم تحدث أي مواجهة مع شقيقته إلا من خلال رسالة على تطبيق واتس آب، تعبر فيها عن حزنها على ما اقترفه نجلها بحق المجني عليها وكان محتوى الرسالة «حقك عليا، أمل دي بنتي، وأنت عارف كدة كويس، وأنا يا أخويا راضية بحكم ربنا، وأنا ولا كلمت محامي ولا حاجة، وسيباها على ربنا».