وصول المتهم بقتل ابنة خاله في البراجيل لاستكمال محاكمته

وصل إلى مقر محكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، «أندرو. ح» المتهم بقتل ابنة خاله بعد فشله في الاعتداء عليها، بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، لنظر جلسة محاكمته.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات.

إحالة المتهم للجنايات

وأمرت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع «أندرو. ح» المتهم بقتل ابنة خاله الطفلة المجني عليها «أمل» بإحالته إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد لابنة خاله بعد أن فشل في محاولة هتك عرضها فذبحها داخل منزلها بمنطقة البراجيل بأوسيم بمحافظة الجيزة.

والد المجني عليها: نقبل العزاء بعد إعدام القاتل

وقال والد المجني عليها «أمل»، أنه تلقى اتصالًا من والد «أندرو. ح»، يبلغه أنه لن يُقدم له واجب العزاء في ابنته، إلا بعد الحكم بـ الإعدام على القاتل؛ لتحقيق العدالة ونظرا لما اقترفه بحق المجني عليها.