مصروفات الفرق الدراسية المختلفة في جامعة كفر الشيخ لعام 2022

يبحث الآلاف من الطلاب الجُدد والقدامى الملتحقين بكليات جامعة كفر الشيخ عن مصروفات العام الدراسي الجديد للفرق الدراسية المختلفة طلاب «جُدد - قدامي» انتظام وانتساب 2022 - 2023م.

ونقدم للقرّاء مصروفات العام الدراسي الجديد للفرق الدراسية المختلفة بكليات جامعة كفر الشيخ طلاب «جُدد - قدامي» انتظام وانتساب 2022 - 2023م، بحسب بيان رسمي لقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

مصروفات العام الدراسي الجديد

- الكليات النظرية للطلاب الجُدد انتظام 790 جنيهًا.

- الكليات النظرية للطلاب القدامى انتظام 670 جنيهًا.

- الكليات النظرية للطلاب الجُدد انتساب 1140 جنيهًا.

- الكليات النظرية للطلاب القدامى انتساب 1020 جنيهًا.

- الكليات العملية للطلاب الجُدد 890 جنيهًا.

- الكليات العملية للطلاب القدامي 770 جنيهًا.

طرق دفع المصروفات

وتدفع المصروفات عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني من هنا، والتي أطلقتها جامعة كفر الشيخ، لتحصيل رسوم مقابل الخدمات المختلفة المقدمة من طلاب الجامعة، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة نحو رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما التحول الرقمي للمدفوعات النقدية.

يذكر أنّ جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم (129) في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006م، إذ تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في مصر، وتضم 21 كلية ومعهد.

وفازت الجامعة في وقت سابق بالمركز الأول لأفضل جامعة مصرية لعام 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم، فيما جاءت جامعة أسيوط في المركز الثاني، وجامعة المنصورة في المركز الثالث بالمسابقة.