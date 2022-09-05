الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة كفر الشيخ لعام 2022

يبحث الآلاف من الطلاب الجُدد من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2022، والمرشحين لكليات جامعة كفر الشيخ، عن أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بكليات الجامعة المختلفة.

وفيما يلي، ننشر أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بكليات جامعة كفر الشيخ، بحسب بيان رسمي لقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

يتم التقدم للكليات المرشح إليها الطلاب واستلام ملفاتهم، بعد الانتهاء من تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، وإعلان نتائج الترشيح النهائية، وفور استلام البيانات الخاصة بالطلبة الجُدد المرشحين لكليات الجامعة من مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد بالقاهرة، سيتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2022 - 2023

- أصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة منها.

- أصل شهادة ميلاد حديثة بها الرقم الثلاثي للذكور+ 2 صورة منها.

- بطاقة الترشيح + 2 صورة منها، ويمكن طباعتها من خلال الرابط.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- 6 صورة شخصية حديثة 4×6.

- نموذج 2 جند + نموذج 6 أو 7 جند للذكور فقط من القسم أو المركز التابع له الطالب.

استمارة التربية العسكرية للذكور

- استمارة التربية العسكرية للذكور من إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ويمكن طباعتها من خلال الرابط.

- استمارة الكشف الطبي، وسيتم الإعلان عن موعد الكشف الطبي لاحقاً وكيفية التسجيل، ويمكن للطلاب طباعة الاستمارة من خلال الرابط.

- سيتم دفع المصروفات على منظومة الدفع الإلكتروني الموحد، عبر الدخول على الرابط.