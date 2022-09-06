حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يخبرك الفلك عزيزي مولود برج الحمل، أن اليوم على صعيد الصحة ليس في صالحك، فالوضع معاكسًا لك، ومع الشريك الوضع دقيقًا للغاية، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، في توقعاتها لمواليد هذا البرج، الذي يتصف بشخصية قوية تتمتع بطموح كبير وتهدف إلى الوصول إلى أعلى المناصب، وأن تتقلد أدوار القيادة.

ووفق الفلك، فإن مواليد برج الحمل بوجه عام، لديهم روح المبادرة، والشعور القوي بالثقة بالنفس، كما لا يخشون التحدث عما يؤمنون به، ومن عيوبهم الأنانية، والآراء القاسية، ونفاد الصبر في التعامل مع العديد من المواقف.

وفي السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه بوابة «الوطن» من خدمات لقرائها، نستعرض فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وتهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العائلي

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالعصبية، وعليك أن تسيطر على مشاعرك، وفق حظك اليوم على الصعيد العائلي بحسب تصريحات عبير.