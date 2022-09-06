حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كشف الفلك أن هناك حظوظًا مع الشريك اليوم الثلاثاء، وفي محيط العمل الوضع الفلكي داعم ويدفعك نحو التخطيط، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعاتها لمواليد برج الثور، الذي يملك قلبًا حنونًا للغاية ويتميز بشكل كبير فهو يسعى للتفوق في عمله، بشكل كبير يحب أن يكون على وفاق دائمًا مع جميع الأشخاص.

ووفق توصيف خبراء الفلك لمواليد برج الثور، فهذا المولود يستطيع أن يحمل المشاعر والحب للأشخاص المحيطين به وأفراد عائلته، وعلى الجانب العملي يتمكن من أداء مهام مختلفة في مختلف الجهات بعمله.

وفي السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه بوابة «الوطن» من خدمات لقرائها، نستعرض فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اجتماعيًا ومهنيًا الوضع الفلكي داعمًا لك، ويدفعك نحو التخطيط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

عائليًا وعاطفيًا، القمر بمنزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق، وفق حظك اليوم على الصعيد العائلي بحسب تصريحات «عبير».