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وزير العدل يصدر حركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة

كتب:

محمد عيسى
01:54 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
المستشار عمر مروان - وزير العدل

المستشار عمر مروان - وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 5938 لسنة 2022، بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة.

وصرح المستشار هاني محمد علي، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، بأنّه جرى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية، وبما يتفق مع حاجة ومصلحة العمل والصالح العام.

الحركة شملت 220 عضوا

وشملت الحركة 220 عضوًا، إضافة إلى تثبيت من سبق ندبهم العام الماضي، وسيبدأ تنفيذ الحركة اعتبارًا من 17/9/2022، حسب ما صرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها.

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بقلم محمد عيسى

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