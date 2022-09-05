إعادة فتح باب التقديم لمدارس التمريض في أسوان.. 11 فصلا جديدا

في بشرى سارة واستجابة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للمطالب الجماهيرية باستمرار القبول في مدارس التمريض، خاصة بعد التجاوب لهذا المطلب من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إذ أعلن المحافظ فتح باب القبول للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسى المقبل 2022-2023، بحد أدنى 271 درجة للطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021-2022.

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، على محافظ أسوان، آلية ومنظومة القبول، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

القرار تخفيفا لمعاناة أولياء الأمور

أشار اللواء أشرف عطية، إلى أن هذا القرار جاء لتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور والأسر في تحقيق رغبات أبنائها باللالتحاق بمدارس التمريض، خاصة مع عدم إمكانية تجهيز البدائل من الفصول والمدارس الفنية المتخصصة في الوقت الحالي، موضحا أنه يجري التنسيق في هذا الاتجاه لتفعيلها خلال الأعوام الدراسية التالية.

توفير 11 فصلا بمدارس التمريض

أوضح الدكتور إيهاب حنفي، بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان، فإنه سيتم فتح باب التقديم للقبول بمدارس التمريض، بإجمالي 11 فصلا، بواقع فصل بكل مدرسة، ليتراوح عدد الطلاب به ما بين 25 إلى 30 طالبا وطالبة، سواء كان بنين أو بنات أو فصول مشتركة.

موعد فتح باب التقديم

أكد المحافظ، أن باب التقديم سيفتح في الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر الجاري، حيث سيتم بيع كراسات القبول بمدرسة التمريض بالنفق بمدينة أسوان، على أن تتم الاختبارات في نفس الفترة، بفصول التمريض بمدرسة فوزية حامد، بنفس آلية التقديم في العام الدراسي الماضي.