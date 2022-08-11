محافظ أسوان يحيل واقعة سقوط كفيف في حفرة بموقع عمل للنيابة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة واقعة إصابة مواطن كفيف وعمره بكسر في ساقه جراء سقوطه في أحد الحفر ضمن موقع عمل لمشروع الصرف الصحي بقرية فارس بمركز كوم أمبو، إلى النيابة العامة، وجاء ذلك تعليقا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من سقوطه.

تعليمات مشددة للشركات لاتخاذ إجراءات الوقاية

وبحسب بيان من المركز الإعلامي لديوان عام محافظة أسوان، لفت المحافظ الى أنه على الرغم من التعليمات المشددة للشركات والمقاولين المنفذين للمشروعات وغيرها بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المهنية، إلا أن الشركة المنفذة لم تضع العلامات والحواجز الإرشادية حول موقع العمل.

توجيهات بتحمل تكلفة العلاج

ووجه محافظ أسوان بإلزام الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بتكلفة العلاج والعملية الجراحية للمواطن المصاب وأي مصروفات أخرى، مشددا على المسؤولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمحليات بالمتابعة الميدانية بشكل يومي للتأكد من التزام جميع المقاولين والشركات المنفذة بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المهنية.