فتحي عبد الوهاب يحيي ذكرى شهداء مسرح بني سويف: «لن ننساكم»

أحيا الفنان فتحي عبد الوهاب، ذكرى شهداء حريق مسرح بني سويف، الذي وقع يوم 5 سبتمبر 2005، إذ أن الفنان فتحي عبد الوهاب يعتبر من الفنانين الذين بدأوا على خشبة مسرح بني سويف في بداية مشواره الفني.

فتحي عبد الوهاب ينعى شهداء مسرح بني سويف

ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورتهم عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات الصغيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلاً: «الأصدقاء والزملاء والأساتذة شهداء المسرح.. لن ننساكم».

إدارة مهرجان القاهرة تقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء

وتكرر الموقف أيضاً اليوم، بعدما قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث حريق «قصر ثقافة بني سويف» تزامنا مع الذكرى السابعة عشر لهذا الحادث الأليم.

فقد تأثر الشعب المصري بأكمله بهذا الحادث، الذي أدمى قلوب كل الفنانين في مصر والوطن العربي يوم 5 سبتمبر عام 2005، حيث راح ضحية تلك الواقعة ما بين 50 مؤلفا ومخرجا وممثلا، وأطلق عليها «محرقة بنى سويف».

آخر ظهور للفنان فتحي عبد الوهاب

آخر ظهور للفنان فتحي عبد الوهاب مشاركته كضيف شرف في مسلسل «الكبير أوي»، في رمضان الماضي، وظهر بشخصيته الحقيقة كممثل، وأشاد الجمهور والنقاد بدوره فور ظهوره على الشاشات.

وتحدث الفنان فتحي عبد الوهاب وقتها عن سبب مشاركته في المسلسل قائلاً: «أنا كـ فتحي عبدالوهاب، من جمهور مكي وصديق عزيز وأنا أعرفه من قبل ما يبقى ممثل وهو مخرج».