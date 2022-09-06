5 أحداث اقتصادية تحدد مصير أسعار الذهب في أسبوع

تحسم 5 أحداث هذا الأسبوع، مصير أسعار الذهب المتوقع سواء صعوداً أو هبوطاً أو في مسار عرضي، على المدى القريب، بحسب أجندة الأحداث الاقتصادية على إحدى منصات التداول، والمقررة هذا الأسبوع.

الحدث الأول

صدور قرار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، والذي من المتوقع أن يؤثر في أسعار الذهب هبوطاً على زيادة سعر الفائدة.

الحدث الثاني

يأتي تزامناً مع الحدث الأول، هو صدور مؤشر ISM الخدمي، والذي يؤثر في معنويات المتدولين بشأن طلبات الشراء من عدمه.

الحدث الثالث

هذا الأسبوع، يأتي الخميس 8 سبتمبر 2022، عبر صدور قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات بالزيادة لمكافحة التضخم، وهي الزيادة التي تؤثر سلباً في أسعار الذهب، بينما يصدر الخميس أيضاً، تقرير إعانات البطالة، والذي يعطي هو الآخر لمحة بشأن المسار المتوقع للاقتصاد الأمريكي وما إذا كان بعيداً عن الركود المتوقع إثر رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

الحدث الرابع

وتعقد كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، مؤتمراً صحفياً الخميس المقبل، للحديث عن خطة «المركزي» بشأن السياسة النقدية، وما إذا كان سيمضي في رفع سعر الفائدة مستقبلاً لاستيعاب التضخم، في حين يُلقي جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كلمة له الخميس، لكشف ما إذا كان يعتزم زيادة سعر الفائدة الأمريكية مجدداً في سبتمبر بنحو 0.75%.

الحدث الخامس

يذكر أن أسعار الذهب تراجعت بنسبة 3.6% منذ بداية العام الحالي، لأسباب تتعلق بتشديد السياسة النقدية، وارتفاع الدولار الأمريكي، والعائدات الحقيقية الأمريكية، وسط توقعات بأن تمضي أسعار الذهب في مسارٍ عرضي حتى نهاية العام.