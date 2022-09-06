أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في مصر

تشهد أسعار الدواجن استقرارا في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الحالي، وذلك بعد أن شهدت تغييرات في الآونة الأخيرة، لكنها تتوافر بكثرة في الوقت الحالي مما يجعل أسعارها مستقرة إلى حد كبير، ويهتم قطاع كبير بمتابعة أسعار الدواجن في الأسواق البلدي والبيضاء والبيانية وغيرها من الأنواع المختلفة.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن البلدي والبيضاء والساسو في الأسواق المصرية وفق جولة أجرتها «الوطن»، في محلات الدواجن وذلك على النحو التالي:

سعر الفراخ البلدي

تراوح سعر الفرخة الواحدة بين 80 و110 جنيهات للبلدي، حيث سعر الكيلو من الفراخ البلدي 50 جنيها للعتاقي، وسعر 58 جنيها للبدارة.

سعر الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 35 جنيها حيث وصل سعر الفرخة الواحدة بين 50 و80 جنيها باختلاف وزن الفرخة.

سعر البانيه في الأسواق

سجل سعر كيلو البانيه بين 88 جنيها و90 جنيها.

سعر الدواجن الساسو

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 39 جنيها وبالتبعية سجل سعر الفرخة الواحدة بين 60 و90 جنيها.

سعر البط اليوم

وسجل سعر الكيلو جرام من البط بين 50 و60 جنيهًا لتصل سعر البطة الـ2 كيلو بين 120 جنيها و140 جنيها، ووصل سعر الأوراك إلى نحو 45 جنيهًا، وسجلت أجنحة الدجاج نحو 28 جنيهًا

أسعار البيض في الأسوق

وفي إطار الاهتمام الكبير بمتابعة أسعار البيض في الأسواق أيضا صرح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض وصلت لسعر 66 جنيها في الأسواق والمحلات التجارية ، فيما وصل سعر كرتونة البيض البلدي بين 70 و 75جنيها في المحلات التجارية.